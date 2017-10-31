Семь игроков "Саранска" в числе претендентов на звание лучшего футболиста МФС "Приволжье"

Сразу семь футболистов ФК "Саранск" претендуют на звание лучшего футболиста МФС по итогам первенства-2017. Всего в голосовании представлено 30 футболистов. От "Саранска" на почетный титул претендуют Сергей Ювенко, Евгений Трибушинин, Евгений Зимин, Антон Афонин, Егор Дмитриев, Александр Васильев и Илья Ермошкин.

Напомним, что в минувшем сезоне "Саранск" занял в первенстве МФС "Приволжье" второе место, уступив победителю, "Торпедо-Димитровграду", всего одно очко.

Как сообщалось ранее, ФК "Саранск" завоевал Суперкубок Мордовии 2017 года. В битве за трофей "горожане" сошлись с серебряными призерами первенства РМ - МГУ (Саранск). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Саранска".