Владимир Волков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Василием Пискаревым

Вчера, 30 октября, глава республики Владимир Волков провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от Мордовии, председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Владимир Волков обозначил особенную значимость работы с избирателями, выполнения поступивших от них наказов. По его словам, важно регулярно напрямую работать с людьми, отвечать на их нужды и оказывать нужную помощь.

Депутат сообщил главе РМ, что в рамках собственной региональной недели провел в Саранске личный прием граждан. В процессе рабочей встречи были рассмотрены возможные пути решения обозначенных вопросов.

Также обсуждались вопросы формирования республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как было подчеркнуто, не менее 60% расходов будет направлено на решение социальных вопросов, выполнение указов Президента и наказов избирателей.

Также Волков обсудил с Пискаревым несколько вопросов дальнейшего развития Мордовии. В частности, речь шла об участии республики в различных федеральных программах, в том числе и подготовке к ЧМ-2018.

Источник: "Известия Мордовии".