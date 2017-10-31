Власти Саранска рассказали о подготовке к веселой и "вкусной" зиме

Администрация Саранска активно готовится к старту зимы. В частности власти города заверили, что катков в новом сезоне будет не меньше, чем в прошлом.

Кроме того, в Саранске появятся новые лыжные дорожки. Одна из них будет проложена в экопарке на Моховой, еще одна - рядом с железной дорогой вдоль реки Инсар. Новый лыжный маршрут организуют в парке Пролетарского района.

Отдыхать в столице РМ зимой будет не только весело и полезно для здоровья, но и вкусно. Так, рядом с площадками проката лыж и коньков планируют обустроить уличные кафе. В них горожане смогут полакомиться горячим чаем и шашлыком.

Источник: "Известия Мордовии".