Коммунальщики Саранска сдали первый зимний "экзамен" на "отлично"

Городские службы Саранска достойно справились с первым снегом этого осенне-зимнего сезона. Осадки не стали для коммунальщиков неожиданностью, что случалось ранее. Однако на этот раз специалисты следили за прогнозом погоды и предупреждениями МЧС, были готовы к наледям на дорогах и снежным завалам остановочных павильонов.

В общей сложности на борьбу с зимней непогодой было брошено 16 тысяч тонн песка, 4 тысячи тонн соли и 1,5 тысячи тонн реагентов. 163 единицы снегоуборочной техники готовы воевать с метелями и снегопадами на улицах столицы РМ.

К имеющимся ресурсам также прибавятся силы управляющих компаний.

Источник: adm-saransk.ru