Незрячие читатели Мордовии совершат тифлоэкскурсию по картинам Айвазовского

Слабовидящие и незрячие жители Саранска тоже могут принять активное участие во Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

В пятницу, 3 ноября, в Республиканской специальной библиотеке для незрячих с 14:00 до 19:00 часов будут работать разные тематические площадки, где каждый отыщет занятие по своему интересу. А праздничное настроение гостям обеспечит концерт Театра песни "Росичи".

В читальном зале на экспозиции "Живет искусство на страницах книг" разместятся материалы на источниках в форматах, доступных для слепых людей. Пройдет марафон адаптированных настольных игр.

Каждый посетитель библиотеки сумеет продемонстрировать собственный поэтический талант, приняв участие в состязании стихов о природе. Либо на мастер-классе "Многоликая бумага" можно попробовать собственными руками создать уникальные поделки.

В отделе автоматизации и реабилитации, где разместится площадка "Чтобы мир не казался чужим", электронный пандус познакомит с тифлосредствами и приборами, облегчающими физическую мобильность и доступ к данным инвалидов по зрению. Кстати, особые приспособления позволят слепым совершить тифлоэкскурсию по картинам русского живописца И.К. Айвазовского.

Мастер-класс "Секретный код" поможет каждому научиться писать тексты шрифтом Брайля с помощью особого грифеля.

Источник: "Известия Мордовии".