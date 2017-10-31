В Саранске не успевают установить главную новогоднюю елку в срок

Власти Саранска заявили, что не успевают украсить город к Новому году в ранее оговоренные сроки. Саранск должен был блистать новогодними огнями и украшен рождественским атрибутами до 1 декабря 2017 года. Однако теперь первоначальные сроки могут корректироваться.

Причина задержки – отсутствие финансирования и несогласованные действия рабочих, задействованных в оформлении новогоднего города. Впрочем, переживать горожанам не стоит – в администрации столицы РМ пообещали, что предпринимают все необходимые меры, чтобы долгожданная сказка наступила как можно раньше.

Источник: "Известия Мордовии".