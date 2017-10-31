Предприниматель из Саранска выдавал себе миллионные займы, но не платил зарплату подчиненным

Следственный комитет Мордовии завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО "Универсал". Его обвиняют в том, что он около года не платил зарплату своим сотрудникам.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, во второй половине этого года фирмой израсходовано более 22 миллионов рублей на различные выплаты. Однако на то, чтобы выплатить людям честно заработанные деньги, предприниматель средств не нашел.

Примечательно, что часть денег из вышеуказанных 22 миллионов пошла на выдачу займов, в том числе самому предпринимателю и его родственникам. На эти цели ушло 2,4 млн рублей.

Во время следствия предприниматель погасил долг в 111 848 рублей. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: mordovia.sledcom.ru