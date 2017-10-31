В Саранске стартовала операция " Пешеходный переход"

В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов госавтоинспекторы в очередной раз проводят в городе операцию "Пешеходный переход".

Патрули ДПС будут нести службу в наиболее оживленных местах автодорог, а также возле пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений.

Работники республиканской Госавтоинспекции обращаются к абсолютно всем участникам дорожного движения с просьбой быть осторожными, осмотрительными и взаимовежливыми на дороге, а также строго придерживаться ПДД.

Напомним, что в случае, если шофер не пропустил пешехода, то ему придется оплатить штраф 1500 рублей. Пешеходов-нарушителей ожидает штраф в размере 500 рублей.

Источник: 13.мвд.рф