Трое взрослых и ребенок пострадали в тройном ДТП в Атяшевском районе

В Атяшевском районе произошло тройное ДТП, виновником которого стал водитель "двенадцатой". Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, ВАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил микроавтобус "ГАЗ" и "Приору".

В результате аварии помощь медиков потребовалась троим взрослым и одному ребенку.

По данному факту ведется проверка. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что семья из Мордовии попала в жуткое ДТП в Рязанской области. Трагедия произошла в Путятинском районе. Виновником аварии стал 30-летний житель Мордовии за рулем "Хюндай Солярис", который протаранил прицеп УАЗа.

Источник: 13.mchs.gov.ru