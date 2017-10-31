Мордовская филармония в "Ночь искусств" порадует публику программой "Звездная ночь"

Мордовская государственная филармония приготовила для посетителей художественно-музыкальную программу "Звездная ночь".

Посетить данное мероприятие смогут все желающие 4 ноября в Республиканском дворце культуры с 18:00 до 23:00.

Сообщается, что в фойе РДК развернется выставка работ современных живописцев, графиков и фотографов. При этом желающие могут не только лишь взглянуть, однако и попробовать вместе с мастерами самостоятельно нарисовать дружеские шаржи.

Собственным творчеством публику порадуют Государственный камерный оркестр, в чьем исполнении прозвучат произведения российских и зарубежных классиков. Для ценителей джаза выступит оркестр "Биг-бэнд "Саранск". А актеры кавер-бэнд "Мосты" споют и сыграют кавер-версии современных хитов, а также эстрадные шлягеры 70-х, 80-х, 90-х годов.

Помимо этого хозяева обещают провести посетителей по закулисью РДК, приоткрыв зрителям многие тайны творческого быта. Все желающие сумеют сфотографироваться на память в интерьерах филармонии.

Источник: "Известия Мордовии".