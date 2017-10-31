На трассе Саранск – Кочкурово "Опель" влетел в "Сканию", пострадал пассажир легковушки

На трассе Саранск – Кочкурово произошла аварии с участием фуры. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на 12-м километре автодороги.

Виновником аварии стал водитель "Опеля Астра", который не справился с управлением и въехал в "Сканию", стоявшую на обочине дороги. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Водитель "Опеля" трезв.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе произошло тройное ДТП, виновником которого стал водитель "двенадцатой". ВАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил микроавтобус ГАЗ и "Приору".

Источник: gibdd.ru/r/13