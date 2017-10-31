В Мордовии студентка получила перелом обеих ног, попав под "Волгу"

В течение двух выходных дней в Мордовии под колеса автомобилей попали две девушки. В минувшую субботу, 28 сентября, в переулке Спортивный села Кемля пенсионер на "одиннадцатой" сбил 22-летнюю девушку, которая просто стояла на дороге. Пострадавшая отделалась ушибами.

А вот 19-летней студентке в селе Берсеневка повезло куда меньше. На нее наехала "Волга", когда девушка пересекала дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила переломы обеих ног. Теперь ей предстоит долгое лечение.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе произошло тройное ДТП, виновником которого стал водитель "двенадцатой".

Источник: gibdd.ru/r/13