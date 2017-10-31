Трехлетний ребенок в Мордовии получил ожоги груди, перевернув на себя кастрюлю с кипятком

В минувшую субботу в Ковылкинском районе маленький мальчик по неосторожности перевернул на себя кастрюлю с кипятком. В результате трехлетний ребенок был госпитализирован в Ковылкинскую больницу.

Как сообщили в больнице, пострадавший получил ожоги груди 2-й - 3-й степени. После оказания первой помощи ребенка из районной больницы перевели на лечение в ожоговое отделение в Саранск. К счастью, ребенок идет на поправку, угрозы его жизни нет.

Все подробности инцидента будут установлены позже.

Как сообщалось ранее, в Саранске годовалый ребенок напился средства для стирки белья и попал в больницу.

Источник: "Известия Мордовии".