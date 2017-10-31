В Мордовии разыскивают 54-летнего жителя Лямбирского района

Полиция Мордовии ищет жителя Лямбирского района Александра Крылова, который пропал без вести. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 54-летний мужчина исчез 28 октября. В этот день он ушел от дома в селе Паранеи Атяшевского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы седые, носит усы. Был одет в синюю спортивную куртку с красными вставками, черные спортивные брюки и черные зимние кожаные ботинки.

В МВД просят всех, кому что-то известно о местонахождении Крылова, сообщить по телефонам: 8(834-2) 38-59-08 или 02.

Источник: 13.мвд.рф