Руслан Мухаметшин стал послом волонтеров Саранска как города-организатора ЧМ-2018

Нападающий "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом центра подготовки волонтеров Саранска к чемпионату мира 2018 года.

"Надеюсь, что мне удастся раскрыть возможности программы городских добровольцев, показать ее открытость и разнообразие. Перед каждой домашней игрой вижу, как волонтеры выкладываются по полной. Улыбаются, рассаживают зрителей, рисуют аквагримом, проводят викторины, а ведь они старшеклассники. Это непросто, но они всегда так стараются. Мне кажется, именно этот опыт поможет им набраться большей уверенности и с легкостью помочь в проведении чемпионата мира по футболу", - поделился Мухаметшин.

Руководитель центра подготовки городских волонтеров Саранска Кирилл Комаров отметил, что для организации крайне важно, чтобы ее представлял такой известный человек и футболист, как Руслан.

Источник: "Известия Мордовии".