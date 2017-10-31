В Мордовии глава строительной фирмы заплатил более 11 млн рублей, чтобы избежать суда в деле о неуплате налогов

В Мордовии прекращено уголовное дело в отношении директора ООО "Жилстройкоммунинвест". Его подозревали в неуплате налогов в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, с января по декабрь 2015 года руководитель строительной фирмы с помощью махинаций с документами не доплатил более 5,2 млн рублей. Во время следствия подозреваемый уплатил эту сумму и заплатил штрафные санкции и пени на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Поскольку ущерб был полностью возмещен, следствие приняло решение прекратить уголовное дело.

Источник: mordovia.sledcom.ru