Филиал «Мордовэнерго» завершил строительство распределительного энергетического пункта «Стадион»  

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» завершил строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ с распределительного пункта РП 10 кВ от подстанции ПС 110/10 кВ «Посоп» для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия Арена».

Основные строительные работы были выполнены в течение 4 месяцев. За этот срок была проложена кабельная линия 10 кВ протяженностью 3,13 км, смонтировано распределительное устройство РУ-10 кВ, которое включает в себя 20 ячеек и 2 трансформатора.

Энергообъект оснащен дуговой защитой, системой охранного телевидения и охранно-пожарной сигнализацией. Работы выполнены в срок, предусмотренный договором технологического присоединения к электрическим сетям. Заявленная потребляемая мощность составит 7 мегаватт.

Применённые в ходе строительства распределительного пункта технические решения и оборудование позволят в полной мере обеспечить бесперебойное электроснабжение футбольной арены, на которой в 2018 году пройдут матчи Чемпионата Мира по футболу.

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») – оператор энергетических сетей в России - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 496 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 773 ГВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тыс. человек.

Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 36 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») – электросетевая компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «МРСК Волги» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя более 1 690 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 27 800 МВА, более 45 350 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ установленной мощностью свыше 7560 МВА, более 225 440 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является ПАО «Россети» (доля в уставном капитале - 68,89 %).