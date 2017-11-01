Директор "Челябинска": "То, что произошло в матче с "Мордовией" - просто несчастный случай"

Директор "Челябинска" Константин Арестов прокомментировал крупное поражение от "Мордовии" со счетом 0:3 в матче Первенства ПФЛ. Игра состоялась в Саранске. Все три мяча челябинцы забили в свои ворота.

"Я, будучи игроком, выступал на позиции центрального защитника, и свои ворота мне поражать доводилось. Но забить три автогола в одном матче, нет – это нонсенс. Я не знаю, случалось ли подобное вообще в истории российского футбола. Это просто несчастный случай… До апреля, следующей официальной игры, еще много времени. У ребят будет возможность пережить, переосмыслить произошедшее.

Несмотря на неудачу в самом начале, первый тайм был с обоюдными шансами. В перерыве я зашел в раздевалку, хотя делаю это крайне редко, и опять же видел настрой и четкую уверенность, что игра еще не закончена. Ребята настраивались на второй тайм. Но еще два автогола в течение трех минут – это, конечно, тяжелый удар по психологии. Вот после этого, скажу честно, игра для нас закончилась", - приводит слова Арестова пресс-служба "Челябинска".

Источник: fc-chel.ru