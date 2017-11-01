Саранские гимназисты навестили друзей из Ардатовского детского дома-интерната

Ежегодно в Саранской гимназии №20 проходит мероприятие под лозунгом "Будем дружить".

Для любого гимназиста они звучат особенно. Это значит, что пришло время встречи с друзьями, воспитанниками Ардатовского детского дома-интерната. Данная дружба крепнет год от года. Вот и в этот раз перед началом осенних каникул гимназисты отправились в Ардатов, для того чтобы подарить радость, внимание тем, кто в этом сильно нуждается.

По словам десятиклассницы Надежды Михалкиной, участие в акции она принимала во второй раз, однако в минувшем году ей было намного легче уезжать, так как она только лишь знакомилась с детьми и еще не понимала, как за такой короткий промежуток времени они могут запомнить абсолютно всех, кто приезжал к ним. В этом году дети уже ждали их на крыльце.

По традиции гимназисты показали свои творческие номера, которые готовили в течение всей прошедшей недели, а флешмоб под песню "Команда" помог детям еще больше подружиться.

Источник: "Известия Мордовии".