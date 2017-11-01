Мордовский краеведческий музей подготовил специальную программу в "Ночь искусств"

В субботу, 4 ноября, с 17:00 до 21:30 горожане и гости Саранска смогут полюбоваться новыми экспозициями Республиканского краеведческого музея им. Воронина.

При этом гости музея могут не только лишь совершить интерактивную экскурсию в этнографическое прошлое, однако и пройтись по "Заповедным тропам" Мордовии и РФ. А выступление фольклорного ансамбля "Торама" позволит каждому почувствовать себя "Вечером близ мордовской деревеньки" и научиться играть на национальных шумовых и ударных инструментах.

Для детворы организуется показ диафильмов "Немое кино". Желающие могут попеть в "Музейном караоке" и соорудить что-нибудь симпатичное и нужное на мастер-классах на любой вкус.

Источник: "Известия Мордовии".