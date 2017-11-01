В 2018 году СШОР Мордовии получат спортивное оборудование на 15 млн рублей

В 2018 году четыре спортивные школы олимпийского резерва Мордовии получат спортивное оборудование для специальной и общей физической подготовки. Речь идет о школах по спортивной и художественной гимнастике, дзюдо и хоккею. Общая стоимость спортивных комплектов – около 15 млн рублей.

Оборудование будет поставлено в Мордовию в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". В прошлом году Мордовия уже получила аналогичное оборудование на сумму свыше 18 млн рублей.

Планируется, что до конца срока действия данной программы оставшиеся 7 государственных спортивных школ олимпийского резерва в РМ также будут укомплектованы.

Источник: mordovia-sport.ru