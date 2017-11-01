Полиция Мордовии задержала поджигателей дома в Рузаевском районе

В полицию Рузаевского района республики сообщили о пожаре в одном из частных домов. В скором времени задержали и поджигателей, которыми оказались 16-летний школьник и 20-летний юноша.

Стражи порядка узнали, что приятели разбили в доме окошко, пролезли внутрь и вытащили оттуда домашний кинотеатр, WI-FI роутер, электроинструменты и алкоголь. Чтобы замести следы, юнцы не придумали ничего лучше, как поджечь жилье. Добычу друзья спрятали у знакомого.

На данный момент оба задержанных отправлены в изолятор. Ведется следствие.

Источник: 13.мвд.рф