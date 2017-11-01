Из Саранска в Москву отправятся дополнительные поезда в честь Дня народного единства

В День народного единства и последующие выходные дни между Москвой и Саранском будут курсировать дополнительные поезда. Связано это с повышенным спросом на билеты.

Поезд №230 из Москвы назначен на 3 ноября, отправление в 12:45, прибытие в Саранск в тот же день в 23:30. Поезд №229 из столицы Мордовии отправится 6 ноября в 12:45 и прибудет в Москву в тот же день в 21:05.

Как сообщалось ранее, к декабрю 2017 года должно быть готово расписание поездов, которые во время футбольного ЧМ-2018 будут курсировать между городами, принимающими турнир.

Источник: "Известия Мордовии".