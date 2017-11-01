Мордовская "Морама" выступит в Москве

Руководитель саранского ансамбля древней мордовской песни "Морама" Геннадий Дулкин сообщил, что в пятницу, 3 ноября, вместе с коллегами-музыкантами они выступят в столичном культурном центре "Новый Акрополь".

Необходимо отметить, что состав "Морама" объединил участников первого состава легендарной, созданной более 25 лет назад Владимиром Ромашкиным фольклорной группы "Торама".

Повзрослев и профессионально сформировавшись, большая часть из соратников Ромашкина создали свои этнические коллективы либо реализовались в сольной карьере, однако все по примеру основателя "Торамы" в своем творчестве стремятся сохранить и развивать этническую национальную культуру мокшан и эрзян.

Тем более, уникальное национальное многоголосье находит отклик в сердцах самой широкой аудитории. И участников "Торамы" первого состава до сих пор не забывают в разных регионах нашего государства и за рубежом. В Москве они не только лишь исполнят обрядовые песни и плачи, продемонстрируют игру на древнейших инструментах, однако готовы поделиться с желающими тайнами техники этнического песнопения.

Источник: "Известия Мордовии".