В Мордовии дан старт "Школьной спортивной лиге"

В Мордовии стартовал новый проект под названием "Школьная спортивная лига". Организаторы соревнований отмечают, что к участию в турнире привлекут подростков, не включенных в общероссийские школьные соревнования в силу возраста или количества учащихся в школе. Это более 15 тысяч детей, половина из них – из малокомплектных школ.

В 2017-2018 учебных годах будет проведено 10 соревнований и первенств по футболу, мини-футболу, стритболу, волейболу, баскетболу, шахматам, военно-спортивной игре "Сын полка", а также летняя и зимняя Спартакиады воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Проект будет реализовываться и через национальную составляющую. К этому подключится клуб возрождения финно-угорских воинских игрищ "Тюштя".

В настоящий момент участниками соревнований ШСЛ являются ребята 2000-2009 г.р.

Источник: "Известия Мордовии".