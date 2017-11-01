Владимир Волков обсудил с главой МВД Мордовии общественную безопасность в регионе

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с главой МВД региона Юрием Арсентьевым. Обсуждались вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе.

Министр внутренних дел республики проинформировал главу региона об итогах работы правоохранительного ведомства за 9 месяцев 2017 года. В частности, Юрий Арсентьев отметил, что Мордовия по-прежнему является одним из самых безопасных регионов в стране. Уровень преступности в республике ниже среднероссийских показателей. За указанный период в регионе зафиксировано снижение некоторых типов преступлений.

Глава Мордовии обратил внимание на необходимость усилить работу по профилактике правонарушений, особенно в молодежной среде, а также антитеррористической защищенности граждан.

Источник: e-mordovia.ru