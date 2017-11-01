Жители Мордовии смогут поклониться мощам Николая Чудотворца в Краснослободске

Не так давно в центральных храмах Москвы и Санкт-Петербурга находилась часть мощей Николая Угодника. Она была взята от мощей этого святого, находящихся в крипте базилики итальянского Бари.

Теперь же и у жителей Краснослободска и Мордовии появилась возможность поклониться частице мощей святителя Николая Чудотворца.

По благословению епископа Краснослободского и Темниковского Климента 9 ноября в 15:00 местное духовенство и верующие ковчег с частицей мощей торжественно встретят у храма Успения Божьей Матери (в нижнем храме) города.

Поклониться святыне можно будет до 18 ноября в будние дни в 17:00, где возле ковчега будет служиться молебен.

Источник: "Известия Мордовии".