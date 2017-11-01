Пенсионерка из Мордовии разгадала замысел телефонного афериста

Пожилая жительница Краснослободского района не попалась на уловку мошенника и подала на него заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 83-летняя бабушка поведала, что ее пытались обмануть под предлогом выплаты компенсации за покупку некачественных лекарств.

Аферист позвонил старушке и представился специалистом фирмы, которая занимается выплатами. Он пообещал старушке громадную сумму, но взамен попросил вернуть фирме 30 тысяч рублей в качестве процента. Причем свои деньги фирма должна была получить авансом, а уж затем на пожилую женщину "рухнули" бы золотые горы.

Женщина проявила смекалку и немедленно отправилась к участковому, оставив преступника ни с чем.

Источник: 13.мвд.рф