В Саранске "потушили" условный пожар на стадионе

В Саранске на стадионе "Старт" прошли крупные учения пожарных. Участие в них приняли все экстренные службы города: медики, пожарные, спасатели, полицейские.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, по легенде учений, во время футбольного матча на трибуне произошел пожар. Болельщики оказались отрезаны от выхода, многие пострадали. Некоторые фанаты, спасаясь от огня, забрались на крышу.

Спасатели снимали перепуганных людей с помощью подъемных устройств и спускали вниз на канатах. Были развернуты два пневматических прыжковых устройства. Всех пострадавших передали медикам. Одновременно пожарные тушили условный пожар.

Отметим, что учения прошли в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: 13.mchs.gov.ru