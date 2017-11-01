Двух жителей Саранска обманули мошенники с "Авито" при покупке перфоратора и токарного станка

Двое жителей Саранска стали жертвами мошенников с сайта "Авито". В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что один из пострадавших увидел на данном сайте объявление о продаже перфоратора, после чего связался с продавцом и, договорившись о цене, перевел ему 9 000 рублей. Когда мужчина пришел в назначенное место за товаром, то там никого не было, а телефон афериста оказался недоступен.

В похожей ситуации оказался и 63-летний гражданин. Он пытался купить токарный станок и перевел на оставленный мошенником счет 34 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь и, разумеется, не передал оборудование.

Полицейские установили, что деньги жителей Мордовии "ушли" в Москву и Ставропольский край.

Источник: 13.мвд.рф