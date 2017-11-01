В Ромодановском районе установлен карантин из-за картофельной нематоды

В Ромодановском районе Мордовии специалисты обнаружили очаг золотистой картофельной нематоды. Общая площадь зараженных земель около села Константиновка составила 0,48 га.

В пресс-службе Россельхознадзора по РМ и ПО сообщили, что в границах зараженного земельного участка установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим.

Напомним, нематода не представляет опасности для человека, а потому картофель, собранный с зараженного участка, в пищу употреблять можно. Корнеплоды нельзя использовать на семена и вывозить за пределы установленной карантинной фитосанитарной зоны.

Источник: Россельхознадзор РМ