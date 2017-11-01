Президент Федерации ММА РМ: Пока не можем сравниться с Татарстаном или Самарой, но мы есть

Президент Федерации ММА Мордовии Сергей Суровенков рассказал о развитии данного вида спорта в республике. По его словам, представителям региона-13 пока рано тягаться с такими мастерами MMA, как спортсмены из Татарстана и некоторых других городов. Однако регион-13 динамично развивается в этом направлении.

"Пока мы не можем сравниться с Татарстаном, Нижним Новгородом, Самарой. Но мы есть. Есть и результаты. Только в сентябре участвовали в нескольких турнирах. Так, в Сызрани на фестивале боевых искусств завоевали золото, два серебра и шесть бронзовых медалей. В Балахне на Кубке Минина (в следующем году он будет мастерским) выставляли трех спортсменов, двое из них были дебютантами. В Великих Луках впервые представили своего спортсмена на первенстве России – выпускника медфака Равиля Аллахвердиева. Правда, парень, видимо, перегорел, проиграл в первом же бою.

Готовим матчевую встречу с Пензой в Саранске, оба региона стараются развиваться вместе. Кстати, в марте этого года в спорткомплексе "Мордовия" мы проводили четвертый открытый чемпионат республики, в нем принимали участие более 70 спортсменов из 4 регионов страны", - поведал Суровенков.

Источник: "Известия Мордовии".