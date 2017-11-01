Водитель "Нивы" спровоцировал тройное ДТП с автобусом и "девяткой" в Саранске

В Саранске произошло тройное ДТП, одним из участников которого стал автобус. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что ЛИАЗ остановился перед светофором на ул. Победы, как вдруг сзади в него въехал ВАЗ-2109. Оказалось, что водитель "девятки" не был виноват, поскольку в него также сзади врезалась "Нива". Именно водитель последнего автомобиля проявил невнимательность и протаранил впереди остановившуюся машину.

В результате ДТП пострадал водитель "девятки". Он самостоятельно обращался в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Водители были трезвы. Ведется проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13