«Ростелеком» определил сильнейших игроков в кибертурнире «Танки в городе!»

В Саранске прошел первый кибертурнир «Танки в городе!», организатором которого выступил «Ростелеком» совместно с «Киберспортивным клубом АРЕНА13». За победу в дисциплине «World of Tanks» боролись 6 команд по 5 человек, а всего турнир посетили около пятидесяти геймеров из Саранска и других районов республики.

Игроки соревновались в командном зачете по системе 5х5 микс (команды формировались случайным образом из числа зарегистрированных участников). «Танкистам» были предоставлены специальные аккаунты, включающие доступ к боевой технике всех уровней, 100%-ую прокачку машин и экипажа, режим «встречный бой». Более четырех часов длилась виртуальная битва среди команд «Саранча», «Ясли», «Арена 13», «Нагибулики», «Команда Г» и «Регион 13».

По итогам турнира уверенную победу одержала команда «Ясли», которая и завоевала I кубок от «Ростелекома», второе место – у команды «Саранча», третье – у «Команды Г». Победители и призеры также получили дипломы и призы, а все участники – памятные сувениры от «Ростелекома».

Ольга Казакова из Саранска, единственная девушка среди спортсменов, рассказала, что попала в удивительный мир компьютерных игр с подачи мужа: «Супруг играл в «танки» с таким азартом, что мне тоже стало интересно. Сначала я выступала в роли штурмана, давала советы и подбадривала мужа. Так что свой первый танк я снаряжала и выходила в первый бой, уже имея представление об игре. И сегодня на турнир мы пришли вместе с мужем, чтобы попробовать свои силы», – отметила Ольга.

Геймеры, ожидающие своей очереди, и болельщики наблюдали за сражениями на большом экране в лаунж-зоне. Видеотрансляция турнира также велась на интернет-площадках Twitch и YouTub и в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Ростелеком – филиал в Республике Мордовия» и «Киберспортивный клуб АРЕНА13», ход соревнований комментировали известные стримеры. Во время мероприятия для всех участников и гостей работала фотозона с военной экипировкой.

«Более трех лет наша компания поддерживает развитие киберспорта по различным игровым дисциплинам в республике, таким как Counter –Strike: Global Offensive (CS:GO) и Dota 2, но впервые совместно с «Киберспортивным клубом АРЕНА13» мы провели многопользовательскую игру по «World of Tanks» «Танки в городе!». Принять участие в битве мог любой желающий. В итоге в танковом сражении приняли участие не только жители Саранска, но и геймеры из дальних уголков республики», – подчеркнула заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Ольга Мичкасова.