В Мордовии адвокат пойдет под суд за мошенничество на 100 тысяч рублей

В Мордовии будут судить адвоката, который подозревается в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону-13, юрист обещал спасти свою клиентку от уголовной ответственности и запросил за это 100 тысяч рублей. Половина этой суммы якобы предназначалась для взятки сотрудникам правоохранительных органов, остальная сумма оседала в кармане адвоката. На самом деле законник хотел оставить все средства себе.

Довести преступный замысел до конца мужчина не успел. Его действия были пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе следствия адвокат вину признал полностью. Теперь его судьбу решит суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru