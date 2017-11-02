Жительница мордовского села отдала мошенникам 10 тысяч рублей в надежде получить приз

Жительница Ковылкинского района стала жертвой интернет-мошенников. 25-летняя девушка сообщила, что является пользователем соцсети "ВКонтакте". Не так давно ей пришло личное сообщение от аферистки. Незнакомка просила личные данные жертвы для заполнения анкеты победителя некоего конкурса. Аферистка рассказала, что сельчанка стала обладателем смартфона и планшета.

Наивная девушка поверила незнакомке и отправила информацию, после чего на ее телефон стали поступать смс-ки. В тексте написано, что курьер быстро привезет приз, но за это потребуется доплатить. Жертва перевела нужную сумму, после чего получила еще несколько сообщений с просьбой оплатить ту или иную услугу. В общей сложности сельчанка отдала мошенникам более 10 тысяч рублей.

Тот факт, что ее "развели" аферисты, девушка поняла, когда подарки в ее населенный пункт так и не прибыли.

Источник: 13.мвд.рф