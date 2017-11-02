В Мордовской детской библиотеке покажут библио-шоу "Сказка на ночь"

Работники Мордовской республиканской детской библиотеки решили присоединиться к всероссийской акции "Ночь искусств". Поэтому абсолютно всех желающих ждут завтра, 3 ноября, с 17:00 до 20:00 на библио-шоу по-домашнему "Сказка на ночь".

Всех секретов хозяева не раскрывают, однако гарантируют, что скучать никому не придется. Гостей встретят всеми любимые книжные герои, вместе с которыми можно будет отправиться на поиск веселых приключений. Для детей актеры Республиканского театра кукол сыграют спектакль "МА-ПА".

Помимо этого гостям продемонстрируют анимационные фильмы "Мульти-Россия", пройдет увлекательный конкурс "Угадай мелодию…", виртуальная блиц-экскурсия "Все музеи Саранска". А еще состоится встреча со старой пластинкой "Маленькие хитрости больших композиторов", открытые просмотры книг "Моя книга хороша, а у соседа лучше", награждение победителей республиканского состязания творческих работ "В мире рассказов Эдуарда Успенского".

Источник: "Известия Мордовии".