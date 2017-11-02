Палеонтолог из Саранска нашел сурка Ледникового периода

Редкая находка была сделана палеонтологом из Саранска, научным работником отдела природы Республиканского краеведческого музея им. Воронина Игорем Мелешиным.

Сообщается, что во время экспедиции в Чамзинский район республики, в ходе раскопок Игорем были выявлены ископаемые останки сурка, которые принадлежат к периоду позднего Ледникового периода. Данной находке - 20-30 тысяч лет. Подлинность и геологический "возраст" костей древнего сурка подтверждены учеными-биологами МГУ им. Огарева.

Отмечается, что древний сурок был обнаружен на берегах ручья Аморда. В этом месте 30 000 лет назад текла древняя река. Уникальная находка попадет в фонды краеведческого музея.

Источник: "Известия Мордовии".