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Палеонтолог из Саранска нашел сурка Ледникового периода

Палеонтолог из Саранска нашел сурка Ледникового периода

Редкая находка была сделана палеонтологом из Саранска, научным работником отдела природы Республиканского краеведческого музея им. Воронина Игорем Мелешиным.

Сообщается, что во время экспедиции в Чамзинский район республики, в ходе раскопок Игорем были выявлены ископаемые останки сурка, которые принадлежат к периоду позднего Ледникового периода. Данной находке - 20-30 тысяч лет. Подлинность и геологический "возраст" костей древнего сурка подтверждены учеными-биологами МГУ им. Огарева.

Отмечается, что древний сурок был обнаружен на берегах ручья Аморда. В этом месте 30 000 лет назад текла древняя река. Уникальная находка попадет в фонды краеведческого музея.

Источник: "Известия Мордовии".