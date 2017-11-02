В Саранске 4 ноября пройдет большая православная благотворительная ярмарка

В субботу, 4 ноября, на праздник Казанской иконы Божьей Матери и в День народного единства, в Пролетарском районе Саранска пройдет православная благотворительная ярмарка.

Как водится, престольный праздник своей церкви прихожане храма Казанской иконы Божьей Матери встретят на службе. Уже после нее состоится крестный ход, а потом, около 11:00, откроется ярмарка.

Сообщается, что на ярмарке можно будет приобрести выпечку и мед, попить горячего чая, перекусить на полевой кухне. Все без исключения деньги, собранные от реализации ярмарочной продукции, пойдут на помощь нуждающимся семьям.

Источник: "Известия Мордовии".