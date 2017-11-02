В мордовской СШОР устроили праздник в честь Всероссийского дня гимнастики

В честь Всероссийского дня гимнастики в СШОР по спортивной гимнастике Л.Я. Аркаева прошел праздник "Гимнастика - ты мир". На мероприятие были приглашены дети групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп, родители спортсменов, а также ветераны спорта.

Спортивный праздник включал в себя разминку, показательные выступления спортсменов СШОР и их тренеров, конкурсную программу для детей и их родителей. Показательные выступления на снарядах гимнастического многоборья продемонстрировали девочки, занимающиеся под руководством Ольги Крысиной, и мальчики, занимающиеся под руководством Владислава Козлова. Кроме того, юные гимнастки порадовали собравшихся групповыми упражнениями.

Источник: "Известия Мордовии".