Городской волонтерский центр открылся в Рузаевке

В Рузаевке создан городской волонтерский центр. Его создание обусловлено невероятной активностью жителей города при регистрации в волонтеры. На сегодняшний день более 300 жителей стали участниками программы "Городские волонтеры".

"Городской волонтерский центр в Рузаевке – отличная площадка для социальной активности молодежи. Здесь они получат опыт организации мероприятий, а также навыки работы в команде, устойчивости к любым ситуациям и позитивного отношения к людям", – подчеркнул глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.

Руководитель Центра подготовки волонтеров Кирилл Комаров сообщил, что первостепенная задача – отобрать и сформировать команду волонтеров, которые достойно представят гостям чемпионата мира по футболу национальный колорит Мордовии и Рузаевки.

Символом центра стал футбольный мяч, подписанный всеми участниками церемонии открытия.

Источник: "Известия Мордовии".