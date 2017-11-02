В мордовской колонии прошел конкурс "Удивительные люди"

В колонии № 3 Управления ФСИН по РМ среди представительниц прекрасного пола прошел конкурс "Удивительные люди". Девушки соревновались в чтении стихов, пении и умении танцевать.

Жюри запомнились номера Л. Маденовой (прочтение поэмы Павла Шавловского "Блудный сын"), О. Маньшиной (стих Эдуарда Асадова "Любовь, измена и колдун"), Ф. Егоровой (исполнение романса "Исповедь"). К. Сапожникова с короной из зажженных свеч на голове исполнила восточный танец "Пламя востока".

По итогам конкурса исполнители лучших номеров были награждены дипломами.

Источник: "Известия Мордовии".