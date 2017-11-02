В Мордовии наказали двух пасечников, чьи пчелы жалили прохожих

Инспектор регионального Россельхознадзора осуществил проверку двух соседей-пчеловодов в Чамзинке. Ранее на них поступили многочисленные жалобы от граждан. Информация также была проверена администрацией города.

По итогам проверки оказалось, что люди жаловались небезосновательно: на пасеках нет сплошного забора высотой не менее 2-х метров, расстояние между ульями не соответствует нормам. Кроме того, насекомые постоянно жалили прохожих, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Владелец каждой из пасек наказан штрафом, также пчеловодам выданы предписания с требованиями устранить нарушения.

Источник: Россельхознадзор РМ