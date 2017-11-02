Внимание! Розыск жителя Саранска Геннадия Николаева

Полиция Саранска разыскивает 57-летнего Геннадия Николаева, который без вести пропал утром 28 октября. Тогда мужчина вышел из своего дома и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы гражданина: на вид 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые, носит усы. Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: болоньевая куртка, камуфлированная, брюки черные, шапка вязаная черная, ботинки черные кожзам.

"Если вам что-то известно о человеке на фото, позвоните по телефонам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80", - говорится в обращении МВД.

Источник: 13.мвд.рф