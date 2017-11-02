Саранская "Лисма" готовится к открытию завода в Бурунди

Сотрудники "Лисмы" прибыли в столицу Республики Бурунди город Бужумбура (Восточная Африка), где полным ходом идет подготовка к запуску производства источников света под маркой TLLINNO.

Отметим, что российско-африканская фирма TLLINNO была зарегистрирована в октябре прошлого года. Половина акций данной фирмы принадлежит "Лисме", для которой реализация этого проекта означает выход на транснациональный уровень и закрепление на международном рынке.

На сегодняшний день ведется решение юридических и организационных вопросов, подготовка к монтажу оснащения, электрификация площадки, подведение коммуникаций.

Уже после завершения пуско-наладочных работ в Бурунди прибудут технологи "Лисмы", которые займутся обучением местного персонала работе на производственных линиях. Это будет финальной стадией подготовки к запуску производства TLLINNO, который запланирован на декабрь.

Источник: "Известия Мордовии".