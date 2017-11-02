Петр Тултаев: Парк "Патриот" станет еще одной визитной карточкой Мордовии

Мэр Саранска Петр Тултаев на встрече с жителями района "Юбилейный" рассказал о будущем парке "Патриот".

В настоящее время эта территория занята временными постройками и сооружениями. Там уже есть дороги и парковочные места. Мэрией достигнута договоренность с воинскими частями о предоставлении образцов военной техники. Парк будет филиалом Мемориального музея военного и трудового подвига. Тут будут выставлены не только лишь образцы техники. В зеленой зоне создадут площадки для реконструкторов. Вдобавок там планируется обустроить зоны отдыха, в том числе кафе. Также определят место для обучения детей верховой езде.

Есть все основания считать, что парк "Патриот" станет еще одной визитной карточкой не только лишь Саранска, но и всей республики.

Источник: "Известия Мордовии".