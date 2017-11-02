Владимир Волков проинспектировал объекты дорожного строительства в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков совместно с мэром Саранска Петром Тултаевым 1 октября проинспектировал объекты дорожного строительства столицы РМ, кроме того, обсуждались планы на следующий сезон.

Осмотр начался с ЖК "Юбилейный", где завершается строительство бульвара. Сейчас здесь ведутся работы по освещению и озеленению, устанавливаются и монтируются игровые площадки.

Побывал глава Мордовии и на улице им. Т. Бибиной. На данном объекте запланирован большой объем работа. На сегодняшний день проезжая часть практически готова, уже совсем скоро дорога откроется для проезда. В 2018 году будет завершено строительство тротуаров и велодорожек, и установлены турникеты.

Владимир Волков подчеркнул, что планы на предстоящий строительный сезон должны составляться с учетом наказов избирателей. В графике дорожных работ 2018 года – улицы Крупской, Волгоградская, Сущинского, Октябрьская в поселке Николаевка и многие другие.

Источник: "Известия Мордовии".