Состоялось совещание по вопросам развития ТОСЭР "Рузаевка"

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам развития территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Напомним, данный почетный статус Рузаевка получила в конце сентября согласно постановлению правительства РФ.

"В этом году в послании я поставил конкретную задачу перед правительством и руководством района – за два года создать в Рузаевке не менее тысячи новых рабочих мест. Сейчас уже очень многое сделано. И самое главное - мы добились, чтобы Рузаевке был присвоен статус территории опережающего развития", - подчеркнул Волков.

На сегодняшний день уже разработан законопроект, который предусматривает предоставление налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Также была сформирована рабочая группа для взаимодействия с потенциальными инвесторами, в которую вошли представители администрации Рузаевского района, министерства экономики и корпорации развития РМ.

На территории района есть 11 инвестиционных площадок для размещения новых производств. Около 10 проектов находятся на рассмотрении. В случае их реализации в Рузаевке появится около 1000 новых рабочих мест.

Ожидается, что уже в ноябре первые два предприятия получат статус резидентов территории опережающего развития.

Источник: "Известия Мордовии".