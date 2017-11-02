Мордовия заняла второе место в ПФО по доступности бензина

Согласно данным Росстата, средняя стоимость бензина в Приволжском федеральном округе составляет 37,97 рубля за литр. Дешевле всего в ПФО можно заправиться в Уфе — 36,96 (АИ-92 — 36,17) рублей за литр. Саранск находится на 2-м месте в округе по доступному бензину — 37,42 (АИ-92 — 36,24) рублей за литр. Следом идут Пермь и Пенза. Самый дорогой бензин в ПФО в Кирове 38,52 (АИ-92 — 37,74) рублей за литр.

В целом по России самый дорогой бензин заливают автовладельцы в Дальневосточном федеральном округе - 40,90 руб. за литр (АИ-92 — 40,55), самый доступный в Сибирском ФО — 37, 08 (АИ-92 — 36,24). Средняя цена на бензин по стране равна 38,35 рублям за литр (АИ-92 — 37,26).

Источник: Росстат