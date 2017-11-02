В Саранске олимпиада школьников стартует 8 ноября состязаниями по физике

В Саранске и в районах Мордовии 8 ноября стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады. Ранее уже были проведены внутришкольные состязания по предметам. Теперь те ребята, которые получили наивысшие баллы, встретятся на городских и районных олимпиадах.

Первый предмет в едином расписании – физика. В знаниях по этому предмету будут соревноваться ученики 7-11 классов. Завершится муниципальный этап 13 декабря олимпиадой по технологии.

В общей сложности в расписании школьной олимпиады 19 предметов, в том числе иностранные языки, физкультура, ОБЖ.

Как сообщалось ранее, в Мордовии будут активно внедряться мероприятия по повышению финансовой грамотности на всех уровнях образования.

Источник: "Известия Мордовии".